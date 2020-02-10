На гірськолижному курорті Целль-ам-Зе одним щасливцям випала можливість покататись на лижах, а іншим – покатати їх.

Любиш кататись – люби й санчата возити, говорить народна мудрість. Audi вирішила прибрати з “рівняння” роботу, залишивши тільки задоволення.

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Захід під назвою Audi GP Ice Race, хоча і містить у назві слово “перегони” не ставить на меті визначення найшвидшого, тут головне – драйв, фан та промоція. І німецький виробник привіз до Целль-ам-Зе свої кращі спорткари, включаючи електричний болід e-tron, аби промчати гірськолижними трасами та покатати кілдькох щасливчиків.

В Альпах лижників розважали: Audi RS5 DTM із чемпіоном серії Рене Растом, раллі-кар Audi Sport quattro з чемпіоном WRC 1984 року Стігом Блюмквістом, Бенюа Трелює на класичному Auto Union DKW F91 (він катав трасою чемпіона з гірськолижного спорту 1987 року Франка Вьорндля), а також Даніель Абт за кермом електричного боліда Audi e-tron FE06 серії FIA Formula E із про-лижником Бенедіктом Майром.



Здається, захід був цікавим. Хоча й не інтерактивним, на відміну від Lamborghini Winter Accademia.

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