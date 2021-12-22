Электрический аналог автозаправочной станции от немецкого бренда называется Audi Charging Hub и пока имеющиеся хабы будут работать в режиме эксперимента.

Первые шесть зарядных хабов Audi открылись в Нюрнбурге в Германии. Терминалы скоростной зарядки и беспроводные зарядки доступны не только владельцам Audi, а для электромобилей всех брендов.

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Модульная кубическая конструкция (Power Cube) была разработана таким образом, чтобы легко вписываться в тесную городскую застройку. Автопроизводитель говорит, что смонтировать такой энергетический куб со всей утварью – дело нескольких дней. Каждый хаб содержит мощное зарядное устройство на 320 кВт, буферный накопитель, который состоит из модулей батареи второго срока службы, а также систему управления энергией. Система на этой концептуальной площадке имеет собственную батарею (Storage Cube), чтобы сохранить объем зарядки 2,45 мегаватт-часов. Этой сборкой управляет последний модуль – Control Cube.

Кроме того, концентратор непрерывно получает 200 кВт зеленой энергии из уже используемой низковольтной сети. Этого достаточно, чтобы поддерживать питание кубов в течение дня. Такая сеть устраняет потребность в новой высоковольтной инфраструктуре. Солнечные батареи на крыше могут обеспечить еще 30 кВт энергии. Audi говорит, что на полной рабочей мощности один такой центр зарядки будет позволять обслужить около 80 электромобилей в день.

Фото: Audi Charging Hub / Audi

На терминале мощность 320 кВт аккумулятор Audi E-Tron GT можно пополнить на 100 километров пробега за пять минут, а зарядить его от 5% до 80% – менее чем за 25 минут. Клиенты Audi, которые имеют контракт на услуги зарядки E-Tron, будут платить около 200 грн за киловатт-час, что, по словам Audi, является такой же ценой, как при использовании домашнего терминала Wallbox. Неясно, сколько будут платить владельцы электрокаров других брендов.

Автопроизводитель разработал кучу способов использовать время клиента, во время подзарядки автомобиля. Лаундж на верхнем этаже площадью 200 квадратных метров и 40-метровое патио оборудовано всем необходимым для комфортного ожидания.

Также зарядный хаб Audi имеет станцию замены батареи для электрических велосипедов и других двухколесников. Дополнительные услуги включают аренду электрических скутеров и тест-драйвы. Зарядные станции и комната отдыха будут работать круглосуточно, с 10:00 до 19:00 там будет дежурить работник, чтобы помочь посетителям.