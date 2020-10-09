Электрокар e-tron GT является ближайшим родственником седана Porsche Taycan и использует совместно разработанную Porsche и Audi платформу.

В Audi раскрыли некоторые подробности о будущей "электричке". Она станет первым чистым электрокаром бренда, произведенным в Германии (кроссовер e-tron собирают в Бельгии и Китае). Ради него был модернизирован завод в Неккарзульме, который получил новый подвесной конвейер, 36 роботов и ряд оригинальных устройств и приспособлений, задуманных специально под новую модель.

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Audi e-tron GT будет делить одну сборочную линию с купе R8. В кузовном цехе для e-tron GT автоматизировано 85% операций, также процессы, в которых работы делают вместе с человеком (вклеивание переднего и заднего стекла), действуют 20 беспилотных транспортных средств, новая технология измерения параметров кузова прямо на линии с точностью плюс-минус 0,2 мм. В цехе есть 3D-принтер, который на ходу готовит различные вспомогательные приспособления по заказу работников.

На заводе Audi Böllinger Höfe уже идет налаживание сборочных процессов, а серийный выпуск стартует в конце 2020 года. Само производство было впервые для Audi спроектировано без реальных прототипов с помощью технологии виртуальной реальности.

Как и все современные электрокары, Audi e-tron GT получил собственный уникальный синтетический звук, призванный на малой скорости предупреждать пешеходов о приближении машины. Кроме штатного переднего динамика можно будет докупать звуковой пакет, который добавляет два блока управления в багажном отделении, два внешних динамика и два внутренних (в задних дверях), а также возможность настраивать этот "электронный" звук через меню Audi drive select. Немцы также рассказали, что каждый седан после составления будет отправляться на блиц-тест длиной в 40 км, включающий дороги общего пользования.