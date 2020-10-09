Електрокар e-tron GT є найближчим родичем седана Porsche Taycan і використовує спільно розроблену Porsche і Audi платформу.

В Audi розкрили деякі подробиці про майбутню «електричку». Вона стане першим чистим електрокаром бренду, виробленим в Німеччині (кросовер e-tron збирають в Бельгії і Китаї). Заради неї був модернізований завод в Неккарзульмі, який отримав новий підвісний конвеєр, 36 роботів і ряд оригінальних пристроїв та пристосувань, задуманих спеціально під нову модель.

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Audi e-tron GT буде ділити одну складальну лінію з купе R8. У кузовному цеху для e-tron GT автоматизовано 85% операцій, є також процеси, в яких роботи роблять разом з людиною (вклеювання переднього і заднього скла), діють 20 безпілотних транспортних засобів, нова технологія вимірювання параметрів кузова прямо на лінії з точністю плюс-мінус 0,2 мм. У цеху є 3D-принтер, який на ходу готує різні допоміжні пристосування на замовлення працівників.

На заводі Audi Böllinger Höfe вже йде налагодження складальних процесів, а серійний випуск стартує в кінці 2020 року. Саме виробництво було вперше для Audi спроектовано без реальних прототипів за допомогою технології віртуальної реальності.

Як і всі сучасні електрокари, Audi e-tron GT отримав власний унікальний синтетичний звук, покликаний на малій швидкості попереджати пішоходів про наближення машини. Крім штатного переднього динаміка можна буде докуповувати звуковий пакет, який додає два блоки управління в багажному відділенні, два зовнішніх динаміка і два внутрішніх (в задніх дверях), а також можливість налаштовувати цей «електронний» звук через меню Audi drive select. Німці також розповіли, що кожен седан після складання відправлятиметься на бліц-тест довжиною в 40 км, що включає дороги загального користування.