Брат и соперник горячего "Гольфа" сбросит камуфляж через месяц. Хотя разглядеть хот-хэтч S3 Sportback следующего поколения можно уже сейчас.

Audi S3 Sportback нового поколения получит модернизированное шасси, 310-сильный мотор и на 0,6 секунды лучшую динамику разгона. Производитель описывает характер новинки, как “танцы на вулкане”.

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Горячий хетч S3 Sportback оснащается многорычажной задней подвеской и стойками Макферсон спереди и модернизированной рулевой рейкой, для улучшения управляемости. Под капотом – 2-литровый турбомотор TFSI, развивающий 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 7-позиционный “робот” с двумя сцеплениями и приводом на обе оси. Крутящий момент распределяется между осями поровну, однако при необходимости до 100% оборотов может поступать на одну ось.

Модернизированный силовой агрегат и новые компоненты обеспечат новом S3 Sportback лучшую динамику: от 0 до 100 км/ч он сможет разгоняться за 4,7 секунды – на 0,6 секунды лучше, хэтч нынешней генерации. Максимальная скорость, как и сейчас, будет ограничена отметкой 250 км/час.

Фото: Audi S3 Sportback / Audi

Компания Audi представит новый S3 Sportback на автосалоне в Женеве в начале следующего месяца.

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