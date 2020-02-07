Брат і суперник гарячого "Гольфа" скине камуфляж через місяць. Хоча роздивитись хот-хетч S3 Sportback наступного покоління можна вже зараз.

Audi S3 Sportback нового покоління отримає модернізоване шасі, 310-сильний мотор та на 0,6 секунди кращу динаміку розгону. Виробник описує характер новинки, як “танці на вулкані”.

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Гарячий хетч S3 Sportback оснащується багаторичажною задньою підвіскою та стійками Макферсон спереду та модернізованою рульовою рейкою, для покращення керованості. Під капотом – 2-літровий турбомотор TFSI, що розвиває 310 кінських сил і 400 Нм крутного моменту. У парі з ним працює 7-позиційний “робот” з двома зчепленнями та приводом на обидві осі. Крутний момент розподіляється між осями порівну, однак за потреби до 100% обертів може надходити на одну вісь.

Модернізований силовий агрегат та нові компоненти забезпечать новому S3 Sportback кращу динаміку: від 0 до 100 км/год він зможе розганятись за 4,7 секунди – на 0,6 секунди краще, за хетч нинішньої генерації. Максимальна швидкість, як і зараз, буде обмежена позначкою 250 км/год.

Фото: Audi S3 Sportback / Audi

Компанія Audi представить новий S3 Sportback на автосалоні в Женеві на початку наступного місяця.

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