Спортивний болід Volkswagen ID R приніс виробнику чимало тріумфальних досягнень, але показав ще не все, на що справді здатний.

Британці з Autocar довідались, що Volkswagen працює над потужнішою версією свого електричного боліда ID R, під назвою Evo. Він націлений побити всі рекорди попередника і здобути кілька нових.

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Крім спортивних досягнень і укріплення престижу марки, модернізований електрокар дасть змогу Volkswagen відшліфувати свої технології, аби пізніше використати їх у серійних батарейних авто.

Характеристики Volkswagen ID R Evo ще не фіналізовані, як і його дизайн. Єдине, що відомо – версія Evo матиме нижчу максимальну швидкість, що дозволить спорткару проїжджати більшу відстань на одному заряді.

Керівник спортивного підрозділу Volkswagen Свен Смітс зазначив у розмові з виданням: “За останні вісім місяців технології в електричній мобільності зробили значний стрибок і це дозволяє нам суттєво покращити наш гоночний електрокар”.

Фото: Volkswagen ID R / Carscoops

Нагадаємо, актуальний Volkswagen ID R відзначився першістю на Нюрбургрінгу, у гонках в гору у Гудвуді, на Пайкс-Пік та на Тяньмень.

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