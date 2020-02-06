Спортивный болид Volkswagen ID R принес производителю немало триумфальных достижений, но показал не все, на что действительно способен.

Британцы с Autocar узнали, что Volkswagen работает над более мощной версией своего электрического болида ID R, под названием Evo. Он нацелен побить все рекорды предшественника и получить несколько новых.

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Кроме спортивных достижений и укрепления престижа марки, модернизированный электрокар позволит Volkswagen отшлифовать свои технологии, чтобы позже использовать их в серийных батарейных авто.

Характеристики Volkswagen ID R Evo еще не финализированы, как и его дизайн. Единственное, что известно – версия Evo будет иметь низшую максимальную скорость, что позволит спорткару проезжать большее расстояние на одном заряде.

Руководитель спортивного подразделения Volkswagen Свен Смитс отметил в беседе с изданием: "За последние восемь месяцев технологии в электрической мобильности сделали значительный скачок и это позволяет нам существенно улучшить наш гоночный электрокар".

Фото: Volkswagen ID R / Carscoops

Напомним, актуальный Volkswagen ID R отличился первенством на Нюрбургринге, в гонках в гору в Гудвуде, на Пайкс-Пик и на Тяньмень.

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