Линейка "горячих" моделей из Ингольштадта впервые была представлена четверть века назад. Американское подразделение Audi решило напомнить об этом видеороликом, созданным тогда же, но так никогда и не показанным на телевидении.

Audi RS 2 Avant в 1994 году стал первым автомобилем немецкой марки с шильдиком RS. С тех пор было выпущено несколько поколений горячих универсалов, а линейка RS быстро разрослась, захватив практически все модели марки.

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Практичный кузов и спортивные технологии Porsche впервые были объединены в модели RS2 Avant в 1994 году. Тогда немецкий автопроизводитель только планировал экспансию на рынок США и даже подготовил рекламный ролик для горячей новинки, однако продажи RS-моделей в Америке начались значительно позже, а отснятое видео на четверть века отправили в архив. И что же добру пропадать, когда есть хорошая возможность его использовать?

Сейчас Audi готовится вывести на рынок Северной Америки самую новую линейку моделей RS и решила напомнить, с чего все начиналось, в ностальгическом видео. Рассказчик, говоря о главных "фишках" автомобиля, вспоминает не только технические преимущества универсала, но и "впечатляющие" опции: электростеклоподъемники, кондиционер и hi-fi стереомагнитолу с кассетным проигрывателем. Очень заманчиво!

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