Лінійка "гарячих" моделей з Інгольштадту вперше була представлена чверть століття тому. Американський підрозділ Audi вирішив нагадати про це відеороликом, створеним тоді ж, але так ніколи й не показаним на телебаченні.

Audi RS 2 Avant у 1994 році став першим автомобілем німецької марки з шильдиком RS. З того часу було випущено кілька поколінь гарячих універсалів, а лінійка RS швидко розрослась, захопивши практично усі моделі марки.

Дивіться також: Audi випустила на волю лютий універсал RS4 Avant

Практичний кузов і спортивні технології Porsche вперше були поєднані в моделі RS2 Avant у 1994 році. Тоді німецький автовиробник лише планував експансію на ринок США і навіть підготував рекламний ролик для гарячої новинки, однак продажі RS-моделей в Америці розпочались значно пізніше, а відзняте відео на чверть століття відправили в архів. Та що ж добру пропадати, коли є гарна нагода його використати?



Наразі Audi готується вивести на ринок Північної Америки найновішу лінійку моделей RS і вирішила нагадати, з чого все починалось, у ностальгічному відео. Наратор, розповідаючи про головні “фішки” автомобіля, згадує не лише технічні переваги універсала, а й “вражаючі” опції: електросклопідйомники, кондиціонер та hi-fi стереомагнитолу з касетним програвачем. Дуже заманливо!

Також цікаво: Вчорашня "євробляха": чи можна купувати вживану Audi 80 B3