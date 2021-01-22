Карантин изменил автомобильный рынок как во всем мире, так и в Украине. Изменилась и сфера "пригона", то есть импорта авто из-за рубежа. Как автобизнес зарабатывает в такое непростое время?

Сегодня во всех странах Европы и США действуют жесткие ограничения из-за карантина и распространения вируса COVID-19. Пересечение границы стало временно ограничено. Поехать за границу, осмотреть и купить автомобиль в Европе стало значительно сложнее.

Негативно повлияла на динамику рынка также временная остановка работы Сервисных центров МВД в Украине весной 2020 года. Поэтому регистрация автомобиля была практически невозможной. Однако больше всего проблем вызывала доставка машин в Украину. Из-за этого в апреле прошлого года импорт приостановился: дилеры искали варианты, как пригнать авто в таких условиях.

В мае автобизнес приспособился и нашел выход. Оказывается, чтобы зарабатывать, не нужно никуда ездить. Ведь сегодня покупка авто онлайн – обычное дело, рассказывает руководитель компании WEST AUTO HUB Юлия Рыковская.

Решение – автомобили с аукционов

Во второй половине прошлого года одной из самых популярных "карантинных" услуг была покупка авто из Европы на аукционах:

AUTO1

BCA

Leaseplan

AutoBID

Такие онлайн-площадки продажи позволяют купить автомобиль с пробегом в любой стране Европы – Германии, Бельгии, Нидерландах, Польше. Исчерпывающее описание автомобиля позволяет выбрать нужный автомобиль без физического осмотра. Это хороший вариант, если вас интересует проверенное авто без "подкрасов" и ДТП в прошлом.

Авто с аукционов США и Канады можно купить на других популярных онлайн-ресурсах:

Copart

Manheim

IAAI

Однако выгоднее на этих платформах покупать транспортные средства с незначительными повреждениями. Учитывая низкую цену и "свежие" годы выпуска, растаможка авто из США и Канады будет рациональным решением.

Все процессы, связанные с оплатой и оформлением экспортных документов на "аукционные" автомобили происходят онлайн. Доставку, растаможку и регистрацию автомобиля в Украине также можно организовать онлайн.

Как пригнать автомобиль, если границы закрыты

Недавно сделать заказ авто из-за рубежа можно было у знакомого "гонщика". Сегодня доставка машины с пробегом затруднена из-за закрытых границ и карантинных мер в странах Европы. Если вы хотите сами приобрести авто из-за рубежа, с этим также не все просто. Учитывая, что работают только три пункта пропуска со странами ЕС (Рава-Русская, Краковец и Ягодин), желающие купить автомобиль за границей сталкиваются с проблемой очередей на границе. Иногда приходится стоять в ожидании въезда в Украину даже несколько дней.

Выход – доставка машин автовозами и дальнейшая растаможка автомобилей в Украине дистанционно. Как показывает практика, это очень удобно и выгодно. Цена доставки транспорта автовозом из-за рубежа обычно не превышает сумму, которую вы потратили, самостоятельно поехав за авто.

Как бы это странно не звучало, но карантин ускорил развитие авторынка. Переход его в онлайн происходил и раньше, однако пандемия ускорила этот процесс на несколько лет. Большая часть автобизнеса перешла именно на такой формат работы, ведь это, кроме средств, экономит самое ценное: время.

Как рассказывает руководитель комплекса Юлия Рыковская, WEST AUTO HUB был готов к новому формату работы. В компании с момента основания была услуга заказа авто онлайн. Удаленная покупка авто, доставка машины автовозом и сопровождение регистрации авто – не новые услуги для компании. Карантин только аккумулировал и развил процесс работы в сети.

Нельзя утверждать, что WEST AUTO HUB не понес убытков из-за различных ограничений. Однако это стало значительным толчком для развития. Например, именно во время карантина в компании окончательно выделился и сформировался отдел логистики, то есть доставки транспорта из-за рубежа. С 11 марта 2020 года до сегодня автовозами компании в Украину было привезено более 1500 авто.

Покупка автомобиля и его продажа онлайн – это не только современно, но и удобно и выгодно. В компании есть все необходимые инструменты для организации доставки транспорта из-за рубежа: доступы для покупки авто с аукционов, отлаженная логистика, таможенно-брокерские услуги по растаможке, сертификация и сопровождение регистрации автомобиля в Украине. А еще – собственное мобильное приложение. Все это вместе дает возможность оформить заказ авто, купить автомобиль из Европы или США, а также продать его на автостоянке, не выходя из дома.

Особенно полезными эти инструменты будут именно представителям автомобильного бизнеса, ведь позволит перейти на новый уровень и зарабатывать, используя все преимущества современности.

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