Карантин змінив автомобільний ринок як у всьому світі, так і в України. Змінилася і сфера “пригону”, тобто імпорту авто з-за кордону. Як автобізнес заробляє у такий непростий час?

Сьогодні у всіх країнах Європи та США діють жорсткі обмеження через карантин та поширення вірусу COVID-19. Перетин кордону став тимчасово обмеженим. Поїхати за кордон, оглянути та купити автомобіль у Європі стало значно складніше.

Негативно вплинула на динаміку ринку також тимчасова зупинка роботи Сервісних центрів МВС в Україні навесні 2020 року. Через це реєстрація автомобіля була фактично неможливою. Проте найбільше проблем спричиняла доставка машини в Україну. Через це у квітні минулого року імпорт призупинився: дилери шукали варіанти, як пригнати авто в таких умовах.

У травні автобізнес пристосувався та знайшов вихід. Виявляється, щоб заробляти, не потрібно нікуди їздити. Адже сьогодні купівля авто онлайн - звична річ, розповідає керівниця компанії WEST AUTO HUB Юлія Риковська.

Рішення – авто з аукціонів

У другій половині минулого року однією з найпопулярніших “карантинних” послуг була купівля авто з Європи на аукціонах:

AUTO1

BCA

Leaseplan

AutoBID

Такі онлайн-майданчики продажу дозволяють купити автомобіль з пробігом у будь-якій країні Європи - Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Польщі. Вичерпний опис автомобіля дозволяє обрати потрібний автомобіль без фізичного огляду. Це хороший варіант, якщо вас цікавить перевірене авто без “підкрасів” та ДТП в минулому.

Авто з аукціонів США та Канади можна купити на інших популярних онлайн-ресурсах:

Copart

Manheim

IAAI

Проте найвигідніше на цих платформах купувати транспортні засоби із незначними пошкодженнями. Враховуючи низьку ціну та “свіжі” роки випуску, розмитнення авто з США буде раціональним рішенням.

Усі процеси, пов’язані з оплатою та оформленням експортних документів на “аукціонні” авто відбуваються онлайн. Доставку, розмитнення та реєстрацію автомобіля в Україні можна організувати онлайн.

Як пригнати авто, коли кордони закриті

Недавно зробити замовлення авто з-за кордону можна було у знайомого “гонщика”. Сьогодні доставка машини з пробігом ускладнена через закриті кордони та карантинні заходи в країнах Європи. Якщо ви хочете самі придбати авто з-за кордону, з цим також не все просто. Зважаючи, що працюють лише три пункти пропуску з країнами ЄС: Рава-Руська, Краковець та Ягодин, охочим купити автомобіль за кордоном стикаються із проблемою черг на кордоні. Інколи доводиться стояти в очікуванні в’їзду до України навіть кілька днів.

Вихід – доставка машин автовозами й подальше розмитнення авто в Україні дистанційно. Як показує практика, це дуже зручно та вигідно. Ціна доставки транспорту автовозом з-за кордону зазвичай не перевищує суму, яку б ви витратили, самостійно поїхавши за авто.

Як би це дивно не звучало, проте карантин пришвидшив розвиток авторинку. Перехід його в онлайн тривав і раніше, проте пандемія пришвидшила цей процес на кілька років. Більшість автобізнесів перейшли саме на такий формат роботи, адже це, крім коштів, заощаджує найцінніше: час.



Як розповідає керівниця комплексу Юлія Риковська, WEST AUTO HUB був готовий до нового формату роботи. У компанії з моменту заснування існувала послуга замовлення авто онлайн. Віддалена купівля авто, доставка машини автовозом та супровід реєстрації авто – не нові послуги для компанії. Карантин лише акумулював та розвинув процес роботи в мережі.

Не можна стверджувати, що WEST AUTO HUB не зазнав збитків через різні обмеження. Проте це стало значним поштовхом для розвитку. Наприклад, саме під час карантину у компанії остаточно виокремився та сформувався відділ логістики, тобто доставки транспорту з-за кордону. З 11 березня 2020 року до сьогодні автовозами компанії в Україну було привезено понад 1500 авто.

Купівля авто та його продаж онлайн – це не лише сучасно, але й зручно та вигідно. В компанії є усі необхідні інструменти для організації доставки авто з-за кордону: доступи для купівлі авто з аукціонів, налагоджена логістика, митно-брокерські послуги із розмитнення авто, сертифікація та супровід реєстрації автомобіля в Україні. А ще - власний мобільний додаток. Усе це разом дає можливість оформити замовлення авто, купити автомобіль з Європи чи США, а також продати його на автомайданчику, не виходячи з дому.

Особливо корисними ці інструменти будуть саме представникам автомобільного бізнесу, адже дозволить перейти на новий рівень та заробляти, використовуючи усі переваги сучасності.

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