Событие произошло в Питтсбурге, штат Пенсильвания.

Автобус с пассажирами утром 28 октября провалился в яму, которая была создана из-за прорыва водопровода и подмывания грунта под дорогой. Асфальт провалился именно тогда, когда автобус стоял на красный свет на перекрестке. Следом за ним подъехала легковая КИА, передняя часть которой тоже повисла над ямой.

Фото The Pittsburgh Public Safety Dept.

Хотя в автобусе были пассажиры, серьезно не пострадал никто. Один из пассажиров пожаловался на боль в шее, и его госпитализировали. Водитель автобуса не пострадал. А вот чтобы вытащить автобус из ямы, понадобилось аж два крана. Инцидент остановил движение на улице в течение всего дня и сорвал проведение футбольного матча, ведь дорога вела как раз к спортивному сооружению.

Напомним, что на Киевщине грузовик с песком провалился под асфальт.