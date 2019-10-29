Подія сталася у Пітсбурзі, штат Пенсильванія.

Автобус з пасажирами вранці 28 жовтня провалився в яму, яка була створена через прорив водопроводу та підмивання грунту під дорогою. Асфальт провалився саме тоді, коли автобус стояв на червоне світло на перехресті. Слідом за ним під'їхала легкова Кіа, передня частина якої теж звисла над ямою.

Фото The Pittsburgh Public Safety Dept.

Хоча в автобусі були пасажири, серйозно не постраждав ніхто. Один з пасажирів поскаржився на біль у шиї, і його госпіталізували. Водій автобуса не постраждав. А от щоб витягнути автобус з ями, знадобилося аж два крани. Інцидент зупинив рух на вулиці протягом всього дня і зірвав проведення футбольного матчу, адже дорога вела якраз до спортивної споруди.

Нагадаємо, що на Київщині вантажівка з піском провалилась під асфальт.