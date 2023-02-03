Цена автогаза в самой доступной сети уже опустилась ниже 24 грн/литр.

Цены на автогаз за последние семь дней продолжают падать: средняя цена на него за неделю с 27 января по 3 февраля в сетях автозаправочных станций упала еще на 0,45 грн/л — до 26,49 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Как видно из таблицы, диапазон цен колеблется от 23,95 до 27,58 грн/л. При этом на станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 0,28 грн/л и 0,61 грн/л, до 27,51 грн/л и 27,15 грн/л соответственно, причем последняя цена на этой неделе оказалась самой высокой.

VostokGaz, «Рур групп» и «Укрнафта» за неделю, перешедшую с января в февраль, сбросили по гривне – до 25,69 грн/л, 26,00 грн/л и 24,95 грн/л соответственно. На АЗС U.GO автогаз стоит 26,51 грн/л.

На станциях KLO, Amic, Socar, Shell и Chipo цены колеблются от 25,35 до 27,11 грн/л.

Меньше всего – 3 коп. на литре горючего – потерял автогаз на заправках сети UPG, где он стоит 25,79 грн/л. Больше всего он подешевел – на 1,20 грн/л – на АЗС Mango, до 25,71 грн/л.

Дешевле всего, как и перед прошлыми выходными, автогазом торгует «Авантаж 7», предлагая его за 23,95 грн/л (за неделю -50 коп. на литре). Разница цен на автогаз в разных сетях составляет 3,63 грн/л.

Изменение розничных цен на газ на АЗС с 27 января по 3 февраля, грн/л: