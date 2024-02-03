Покупка автомобиля от перекупщика - это не всегда плохо. Ведь они разбираются в автомобилях. Впрочем, есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать при сотрудничестве с такими бизнесменами.

Перекупы зарабатывают, покупая автомобили дешевле и продают их дороже. Это вовсе не означает, что автомобиль может быть плохой или хороший. Не означает даже того, что он будет дороже, чем от прямого владельца. Но некоторые моменты все же стоят внимания.

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История автомобиля

Обычно перекупы не знают истории обслуживания автомобиля и не могут ее рассказать покупателю. Соответственно, купив авто с неизвестной историей, нужно, как минимум, провести полное ТО с заменой всех жидкостей, фильтров и ремней. В зависимости от класса авто это может стоить от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

Владельцы авто знают историю своего автомобиля, а перекупы – нет

Владелец авто должен помнить или записывать, какие именно работы в автомобиле проводились и когда. Если есть документальные подтверждения этих работ, или хотя бы список, расходы на обслуживание такого авто могут быть меньше.

Техническое состояние

Достаточно распространенная практика среди перекупов – покупка битого автомобиля, ремонт с минимальными затратами и дальнейшая перепродажа. Здесь часто возникают вопросы к качеству ремонта и использования дешевых запасных частей. Плохо отремонтированный автомобиль может принести новому владельцу немало расходов и хлопот.

Техническое состояние авто имеет большое значение при формировании цены

Владельцы также могут после аварии восстановить автомобиль с минимальными затратами, на продажу. Но это менее распространенная практика. Как правило, восстанавливая собственный автомобиль, качеству ремонта уделяется больше внимания.

Последствия марафета

В большинстве случаев перекупы "наводят марафет" – делают так, чтобы внешне автомобиль выглядел хорошо, при как можно меньших затратах. Например, могут закрашивать ржавчину без надлежащей подготовки – в результате через несколько месяцев последствия такого ремонта вылезают на краске "рыжиками".

Также нередко перекупы используют присадки для двигателя коробки передач и других агрегатов. Бывают случаи, когда первая после покупки авто замена масла в двигателе приводит к появліению посторонних звуков. Это значит, что в неисправный мотор перед продажей залили присадку или масло гораздо более высокой вязкости, чтобы скрыть дефекты.

Последствия "марафета" проявляются не сразу. Это позволяет перекупу продать автомобиль дороже, скрыв некоторые дефекты

Перечень подобных манипуляций достаточно большой и почти для каждого узла или агрегата можно найти способ быстрого и дешевого метода "ремонта на продажу". Реальные владельцы автомобилей также могут применять такие методы – в сети информации по ним достаточно. Но перекупы в этом плане более опытные.

Документы

Сейчас, в эпоху электронных баз данных, махинации с документами – редкое явление. Конечно случаи мошенничества со стороны автобизнесменов случаются, но крайне редко. Сами перекупы, беря автомобиль в "работу", очень тщательно его проверяют. Для этого у них есть оплаченные разнообразные базы данных, к которым у обычных людей доступа нет.

Наличие электронных баз и свободного доступа к ним свели количество автомобилей с проблемными документами к минимуму

С владельцами ситуация несколько сложнее. Бывают случаи, когда автомобиль может быть в аресте, например, за неуплаченный много лет назад штраф ПДД, а владелец этого даже не знает. В любом случае это становится известно во время переоформления документов, которое проходит до передачи денег.

Цена автомобиля

Перекупы очень хорошо умеют торговаться, ведь это часть их профессии. Поэтому значительно снизить цену на авто от "автобизнесмена" вряд ли удастся. В то же время владельцы, которые продают автомобиль самостоятельно, также не заинтересованы отдавать авто за бесценок. Иначе они отдали бы его перекупам, которые звонят через несколько часов после размещения объявления.

Владелец автомобиля имеет больше пространства для торга, чем перекуп

Но есть и еще один очень важный момент. Перекуп всегда имеет нижнюю планку цены, ведь продавать дешевле чем купил он не может. У владельца авто нижняя планка это та сумма, которую ему предлагали перекупы. Следовательно "поле для торга" у владельца больше.

Выводы

В подавляющем большинстве случаев покупать авто у владельца выгоднее, чем у перекупа. Но бывают и исключения. Если автомобиль и его цена вполне устраивают покупателя, то не так важно, кто именно продает машину.