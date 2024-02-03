Купівля автомобіля від перекупника - це не завжди погано. Адже вони знаються на автомобілях. Втім, є деякі нюанси, які варто враховувати при співпраці з такими бізнесменами.

Перекупи заробляють, купуючи автомобілі дешевше та продають їх дорожче. Це зовсім не означає, що автомобіль може бути поганий чи хороший. Не означає навіть того, що він буде дорожчим, аніж від прямого власника. Але деякі моменти все ж варті уваги.

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Історія автомобіля

Зазвичай перекупи не знають історії обслуговування автомобіля і не можуть її розповісти покупцеві. Відповідно, купивши авто з невідомою історією, потрібно, як мінімум, провести повне ТО з заміною усіх рідин, фільтрів та ременів. Залежно від класу авто це може коштувати від кількох сотень до кількох тисяч доларів.

Власники авто знають історію свого автомобіля, а перекупи – ні

Власник авто мав би пам’ятати чи записувати, які саме роботи в автомобілі проводились і коли. Якщо є документальні підтвердження цих робіт, або хоча би список, витрати на обслуговування такого авто можуть бути меншими.

Технічний стан

Досить поширена практика серед перекупів – купівля битого автомобіля, ремонт з мінімальними затратами й подальший перепродаж. Тут часто виникають питання до якості ремонту і використання дешевих запасних частин. Погано відремонтований автомобіль може принести новому власнику чимало витрат та клопоту.

Технічний стан авто має велике значення при формуванні ціни

Власники також можуть після аварії відновити автомобіль з мінімальними витратами, на продаж. Але це менш поширена практика. Як правило, відновлюючи власний автомобіль, якості ремонту приділяється більше уваги.

Наслідки марафету

У більшості випадків перекупи «наводять марафет» – роблять так, щоб зовні автомобіль виглядав гарно, використовуючи якомога менші витрати. Наприклад, можуть зафарбовувати іржу без належної підготовки – в результаті через кілька місяців наслідки такого ремонту вилазять на фарбі «рижиками». Також нерідко перекупи використовують присадки для двигуна коробки передач та інших агрегатів.

Трапляються випадки, коли після заміни оливи двигун починає видавати сторонні звуки. Це означає, що в несправний мотор перед продажем залили присадку або оливу набагато вищої в’язкості, щоб приховати дефекти.

Наслідки “марафету” проявляються не одразу. Це дозволяє перекупу продати автомобіль дорожче, приховавши деякі дефекти

Перелік подібних маніпуляцій досить великий і майже для кожного вузла або агрегату можна знайти спосіб швидкого та дешевого методу «ремонту на продаж». Реальні власники автомобілів також можуть застосовувати такі методи – в мережі інформації по них достатньо. Але перекупи у цьому плані більш досвідчені.

Документи

Зараз, в епоху електронних баз даних, махінації з документами – рідкісне явище. Звичайно випадки шахрайства з боку автобізнесменів трапляються, але вкрай рідко. Самі перекупи, беручи автомобіль в “роботу”, дуже ретельно його перевіряють. Для цього у них є сплачені різноманітні бази даних, до яких у звичайних людей доступу немає.

Наявність електронних баз і вільного доступу до них звели кількість автомобілів з проблемними документами до мінімуму

З власниками ситуація дещо складніша. Трапляються випадки, коли автомобіль може бути в арешті, наприклад, за несплачений багато років тому штраф ПДР, а власник цього навіть не знає. У будь-якому випадку це стає відомо під час переоформлення документів, яке проходить до передачі грошей.

Ціна автомобіля

Перекупи дуже добре вміють торгуватись, адже це частина їх професії. Тож значно знизити ціну на авто від “автобізнесмена” навряд чи вдасться. Водночас власники, які продають автомобіль самостійно, також не зацікавлені віддавати авто за безцінь, інакше вони віддали б його перекупам, які телефонують через кілька годин після розміщення об’яви.

Власник автомобіля має більше простору для торгу, аніж перекуп

Але є і ще один дуже важливий момент. Перекуп завжди має нижню планку ціни, адже продавати дешевше ніж купив він не може. У власника авто нижня планка це та сума, яку йому пропонували перекупи. Отже «поле для торгу» у власника більше.

Висновки

У переважній більшості випадків купувати авто у власника вигідніше, ніж у перекупа. Але бувають і виключення. Якщо автомобіль та його ціна цілком влаштовують покупця, то не так важливо, хто саме продає машину.