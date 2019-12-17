Нужно было читать предупреждения на освежителе воздуха о легковоспламеняемости вещества.

Освежитель воздуха, замкнутое пространство и огонь – крайне опасное сочетание. Хорошо, что в этот раз мужчина не получил серьезных повреждений и остался целым, после взрыва.

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Странный инцидент произошел на выходных в городе Галифакс. Водитель хэтчбека SEAT случайно превратил свой автомобиль на импровизированную бомбу. По данным BBC, неназванный водитель использовал “чрезмерное” количество освежителя воздуха из аэрозольного баллончика, после чего додумался зажечь сигарету.

Не лучшее решение, как свидетельствуют последствия. Из автомобиля вылетели все стекла, кузов напоминает скомканную бумагу, даже из домов вокруг машины взрывной волной выбило окна.

Фото: последствия взрыва аэрозоля в машине / @CraigMoulding / West Yorkshire Fire & Rescue Service

Несмотря на интенсивность взрыва, водитель получил лишь незначительные травмы и самостоятельно выбрался из машины. Мужчине невероятно повезло.

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