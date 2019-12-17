Треба було читати попередження на освіжувачі повітря про легкозаймистість речовини.

Освіжувач повітря, замкнений простір та вогонь – вкрай небезпечне поєднання. Добре, що цього разу чоловік не отримав серйозних ушкоджень і залишився цілим, після вибуху.

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Дивний інцидент трапився на вихідних у місті Галіфакс. Водій хетчбека SEAT випадково перетворив свій автомобіль на імпровізовану бомбу. За даними BBC, неназваний водій використав “надмірну” кількість освіжувача повітря з аерозольного балончика, після чого додумався запалити цигарку.

Не найкраще рішення, як свідчать наслідки. З автомобіля повилітали усі шибки, кузов нагадує зім’ятий папір, навіть з будинків довкола машини вибуховою хвилею вибило вікна.

Фото: наслідки вибуху аерозолю в машині / @CraigMoulding / West Yorkshire Fire & Rescue Service

Незважаючи на інтенсивність вибуху, водій зазнав лише незначних травм і самостійно вибрався з машини. Чоловікові неймовірно пощастило.

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