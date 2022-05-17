В Раде зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит конфисковать брошенные в аэропортах и на вокзалах автомобили чиновников.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о первоочередном выполнении военно-транспортного долга чиновниками высокого ранга. Машины, которые госслужащие оставили возле вокзалов, аэропортов, дорог, убегая за границу от войны, предлагают отправлять на нужды Вооруженных сил Украины.

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По мнению авторов законопроекта №7260, такие изменения позволят в условиях военного положения удовлетворить потребности ВСУ транспортными средствами и будут способствовать "повышению уровня сознания и ответственности перед государством и украинским народом у служебных лиц".

Как отмечают авторы проекта, граждане вынуждены прятаться от войны и вместе со своими семьями покидать свои дома, транспортные средства, имущество, выезжая в более безопасные регионы нашей страны или за пределы Украины.

"Однако нередкие случаи сейчас выезда за границу народных депутатов Украины, руководящих лиц государственных органов, других чиновников высокого ранга, которые покидают государство и его граждан один на один с врагом", – говорится в пояснительной записке к проекту.