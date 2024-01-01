Автомобили и поезда поедут под Балтийским морем

Это 18-километровое сооружение с 2029 года станет прямой дорогой из датского города Редбю в немецкий Путгарден. Об этом говорится на сайте строительной организации Sund&Baelt.

Поездка на автомобиле по этому тоннелю будет длиться 10 минут, а поездом – на три минуты меньше. В целом дорога из Копенгагена в Гамбург будет на 2 часа короче.

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Сейчас участок между Путтгарденом и Редби нужно преодолевать паромом. Такое путешествие занимает 45 минут, но в ожидании прибытия следующего корабля образуются очереди.

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Подводный тоннель будет готов к эксплуатации через 5 лет. Фото: germania-online.diplo.de

Король Дании Фредерик X торжественно открыл первый элемент 18-километрового железнодорожно-автомобильного тоннеля под Фемарнским поясом в Балтийском море. На строительной площадке в Родби монарх открыл памятную доску у входа в 217-метровую бетонную часть тоннеля, которая будет погружена в море уже в нынешнем году.

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В капсулу времени король положил монету со своим изображением, а также сувениры строителей. Все это замуровано на долгие времена, чтобы через века напомнить потомкам об этом памятном событии.

Король Дании Фредерик X на закладке памятной капсулы потомкам. Фото: Sund&Baelt

Как сообщает главный подрядчик этого объекта компании Sund&Baelt, переход будет иметь 89 бетонных элементов. Их разместят в море с помощью специальных судов, построенных на верфи в Гдыне.

Части тоннеля изготавливаются на датской стороне на специальной временной фабрике. Конструкции изготавливают из арматуры на месте, а затем укрепляют бетоном.

Визуализация маршрута тоннеля под Балтийским морем. Инфографика: Femern A/S

Стоимость инвестиций оценивается в 8 миллиардов долларов. Тоннель будет платным, как и мост через пролив Эресунн, что с 2000 года соединяет столицу Дании Копенгаген со шведским Мальме. Та инвестиция уже окупилась. Для тоннеля Фемарнбельт цена пересечения еще не определена.