Ця 18-кілометрова споруда з 2029 року стане прямою дорогою з данського міста Редбю до німецького Путгардена. Про це йдеться на сайті будівельної організації Sund&Baelt.

Поїздка автомобілем по цьому тунелю триватиме 10 хвилин, а поїздом – на три хвилини менше. Загалом дорога з Копенгагена до Гамбурга буде на 2 години коротша.

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Наразі ділянку між Путтгарденом і Редбі потрібно долати поромом. Така подорож займає 45 хвилин, але в очікуванні прибуття наступного корабля утворюються черги.

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Підводний тунель буде готовий до експлуатації через 5 років. Фото: germania-online.diplo.de

Король Данії Фредерік X урочисто відкрив перший елемент 18-кілометрового залізнично-дорожнього тунелю під Фемарнським поясом у Балтійському морі. На будівельному майданчику в Родбі монарх відкрив пам’ятну дошку біля входу у 217-метрову бетонну частину тунелю, що буде занурена у море вже в нинішньому році.

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У капсулу часу король поклав монету зі своїм зображенням, а також сувеніри будівельників. Усе це замуровано на довгі часи, щоб через століття нагадати нащадкам про цю пам’ятну подію.

Король Данії Фредерік X на закладці пам'ятної капсули нащадкам. Фото: Sund&Baelt

Як повідомляє головний підрядник цього об’єкту компанії Sund&Baelt, перехід матиме 89 бетонних елементів. Їх розмістять у морі за допомогою спеціальних суден, побудованих на верфі в Гдині.

Частини тунелю виготовляються на данській стороні на спеціальній тимчасовій фабриці. Конструкції виготовляють з арматури на місці, а потім зміцнюють бетоном.

Візуалізація маршруту тунелю під Балтійським морем. Інфографіка: Femern A/S

Вартість інвестицій оцінюється в 8 мільярдів доларів. Тунель буде платним, як і міст через протоку Ересунн, що з 2000 року з’єднує столицю Данії Копенгаген зі шведським Мальме. Та інвестиція вже окупилася. Для тунелю Фемарнбельт ціна перетину ще не визначена.