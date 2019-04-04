Самый закрытый автомобильный аукцион Америки теперь открыт! Еще недавно лоты были видны только дилерам, но теперь каждый желающий может ознакомиться с целыми и новыми машинами из США, подобрать себе технику, не требующую ремонта.

Особенность автомобильного аукциона Manheim – продажа транспорта в идеальном состоянии. Если на открытых торгах реализуются авто, поврежденные вследствие страхового случая, то здесь участникам доступны машины без изъянов и с чистой историей. Попадаются и требующие реставрации варианты, но, по действующим на площадке правилам, стоимость необходимых работ не должна превышать $500.

Если механики аукциона уже потрудились над машиной, то в пакет документов для продажи включаются акт выполненных работ и сертификат, подтверждающий право эксплуатации.

Манхейм: доступ открыт

Компания AtlanticExpress дала водителям возможность смотреть и выбирать актуальные лоты, выставленные на закрытые торги. Раньше такая возможность была только у дилеров, которые прошли проверку и регистрацию на официальном сайте Manheim.

Как увидеть лучшие предложения авторынка США? Для этого на странице “Аукцион” в фильтре нужно выбрать пункт “Без повреждений” и начать поиск.

Дополнительно можно указать марку и модель, тип топлива и пробег.

В каждом лоте указана максимальная предполагаемая ставка (MMR), в которую оценивается автомобиль. Но случаи, когда цена доходит до наивысшего значения - большая редкость.

Чтобы посмотреть информацию о машине, можно перейти на ее карточку. В лоте представлены технические характеристики, короткий отчет по Vin-коду, сведения о торгах.

Что и как купить

На Манхейме выгодно покупать и машины с ДВС, и электромобили. Благодаря отсутствию потребности в редких комплектующих, например, батареях для электрокаров, не нужно заморачиваться с их поиском, подбором и заказом. С площадки берется целый, полностью исправный и готовый к эксплуатации автомобиль.

Сотрудники аукциона работают только с техникой с чистой историей, поэтому шанс купить “биток” или “утопленника” мизерный.

Конечно, стоимость автомобилей на закрытых торгах выше, чем на открытых. Это также связано с их состоянием и отсутствием риска возникновения непредвиденных проблем и расходов. Но с учетом всех трат на доставку в Украину, растаможку и т.д., конечная выгода составляет 15-20%, если сравнивать с ценам на нашем рынке.

Если во время просмотра предложений на Manheim вас заинтересовала конкретная машина, вы можете проконсультироваться по ней у сотрудников компании AtlanticExpress. Менеджеры также помогут купить авто, организуют доставку из США, позаботятся о таможенном оформлении транспортного средства.