Найзакритіший автомобільний аукціон Америки тепер відкрито! Донедавна лоти могли бачити тільки дилери, але тепер кожен бажаючий може ознайомитися з цілими й новими автівками з США, підібрати собі техніку, яка не потребує ремонту.

Особливість американського автомобільного аукціону Manheim – продаж транспорту в ідеальному стані. Якщо на відкритих торгах реалізуються авто, пошкоджені внаслідок страхового випадку, то тут учасникам доступні машини без недоліків і з чистою історією. Трапляються й варіанти, яким не завадить реставрація, але, за діючими на майданчику правилами, вартість таких робіт оцінюється не дорожче $500.

Якщо механіки аукціону вже попрацювали над машиною, то в пакет документів для продажу додається акт виконаних робіт і сертифікат, що підтверджує право експлуатації.

Манхейм: доступ відкрито

Компанія AtlanticExpress надала українцям можливість дивитися й вибирати актуальні лоти, виставлені на закриті торги. Раніше така можливість була тільки у дилерів, які пройшли перевірку і реєстрацію на офіційному сайті Manheim.

Як подивитись найкращі пропозиції авторинку США? Для цього на сторінці "Аукціон" в фільтрі потрібно вибрати пункт "Без ушкоджень" і почати пошук.

Додатково можна вказати марку і модель, тип пального та пробіг.

У кожному лоті зазначено максимальну передбачувану ставку (MMR), в яку оцінюється автомобіль. Але випадки, коли ціна сягає найвищого значення – велика рідкість.

Щоб подивитися інформацію про машину, можна перейти на її картку. В лоті представлені технічні характеристики, короткий звіт по VIN-коду, відомості про торги.

Що і як купувати

На Манхеймі вигідно купувати і машини з ДВЗ, і електромобілі. Тому рідкісні комплектуючі (наприклад, батареї для електрокарів) в цьому випадку підбирати не потрібно. З майданчика береться цілий, повністю справний і готовий до експлуатації автомобіль.

Співробітники аукціону працюють тільки з технікою, яка має чисту історію, тому шанс купити "биток" чи "потопельника" мізерний.

Звичайно, вартість автомобілів на закритих торгах вища, ніж на відкритих. Це також пов'язано з їх станом і відсутністю ризику виникнення непередбачених проблем і збитків. Але з урахуванням усіх витрат на доставку в Україну, розмитнення і т.д., кінцева вигода у вартості авто становить 15-20%, якщо порівнювати з цінами на нашому ринку.

Якщо під час перегляду пропозицій на Manheim вас зацікавила конкретна машина, ви можете проконсультуватися щодо неї у співробітників компанії AtlanticExpress. Менеджери також допоможуть купити авто, організують доставку з США, подбають про митне оформлення транспортного засобу.