За прошедшую неделю автогаз подорожал на 1 750 грн за тонну.

По состоянию на 9 сентября средняя оптовая цена на автогаз составляла 41 780 грн/т, что на 1 750 грн выше, чем неделей ранее. При этом диапазон рабочих цен остается достаточно широким и составляет 38 000–44 000 грн/т в зависимости от региона, говорит ценовой мониторинг Консалтинговой группы «А-95».

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В течение недели цены в опте искали потолок, вырастая почти каждый день. В пятницу, 9 сентября, на аукционе «Укргаздобычи» ресурс был реализован в среднем за 43 000 грн/т, что на 500 грн/т дешевле, чем на предыдущих торгах. По словам участников аукциона, на торгах было реализовано около 2000 тонн автогаза.

Средние цены на оптовые партии LPG, грн/т:

Ожидание введения налога украинскими властями остается основным драйвером цен. Кроме того, рынок ожидает увеличения спроса за счет индустриального потребления осенью, в том числе начала работы зерносушилок.

«Пока аграрии не проявляют активности, но часть операторов уже придерживает ресурс, ожидая дальнейшего роста цен», — говорит один из операторов.

На среднюю цену влияет отток с рынка мелких продавцов, декларировавших самые низкие цены. «Некоторые трейдеры отказались от самостоятельной поставки и перешли на закупку на внутреннем рынке. Это также создало дополнительный спрос на газ», — говорит собеседник газеты enkorr.

«Учитывая все цифры, ресурса на рынке много. Реализация в августе не выросла, в сентябре тем более. Но сказать, что мы отчетливо ощущаем профицит, я не могу. Кто-то придержал ресурс, кто-то начал покупать не напрямую, а у трейдеров, поэтому пока кажется, что спрос и предложение находятся в балансе», — рассказывает владелец компании-импортера.