После увеличения налоговой нагрузки цена горючего начала постепенно увеличиваться. Активнее всего дорожает автомобильный газ.

Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС за выходные (15-18 октября) выросла на 34 копейки – до 27,19 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Так, в днепропетровской сети VostokGaz и запорожской ZOG подняли цены на 70 и 64 коп./л до 27,69 и 28,40 грн/л соответственно. В столичной Авантаж 7 газ подорожал на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.

На 54-64 коп/л увеличила цены консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 26,70–27,86 грн/л.

В таких сетях как KLO, "БРСМ-Нефть", ОККО, WOG, SOCAR, Shell и других автогаз подорожал на 20-45 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 15 по 18 октября, грн/л: