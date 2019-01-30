Исследование учёных выявило проблемы с чистотой рулевых колёс автомобилей. Рули оказались вчетверо грязнее, чем сиденье унитаза.

Автомобильный сайт по аренде автомобилей CarRentals.com провёл среди 1000 водителей в США опрос на тему того, как часто они чистят и дезинфицируют салон своей машины. 32% делают это крайне редко, не чаще раза в год!

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Стоит объяснить, почему это достаточно плохой результат. Согласно данным Expedia Group, которая ссылается на National Center for Biotechnology Information, салон автомобиля — одно из самых грязных мест на земле. В частности, руль машины — в 4 раза грязнее сиденья унитаза общественного туалета!

В исследовании изучалась степень загрязнения через среднее количество бактерий на квадратный сантиметр, количество колониеобразующих единиц (КОЕ). Для руля этот показатель равен 629 KOE, в среднем экран мобильного телефона несёт 100 KOE, кнопки лифта — 313 KOE, а сиденье унитаза в общественном туалете — всего 172 KOE.

Внутри автомобиля обитает около 700 различных штаммов бактерий, среди которых самые распространённые — Staphylococcus, вызывающие многие пищевые отравления и кожные инфекции, а также Propionibacterium, являющаяся возбудителем воспалительных и инфекционных проблем.

Чтобы снизить количество бактерий в автомобиле, помимо периодической чистки салона, нужно отказаться от привычки есть за рулём. Остатки пищи, остающиеся внутри машины, становятся отличной средой для размножения вредных микроорганизмов.