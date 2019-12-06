Однако вряд ли они будут их платить.

Верховная Рада Украины 6 декабря приняла в первом чтении законопроект номер 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве". Согласно проекту, планируется повысить несколько акцизов и увеличить штрафы за их неуплату. Кроме того, нардепы внесли в законопроект также норму, касающуюся автомобилистов.

В частности, налоги должны увеличиться для тех, кто продает более чем один легковой автомобиль (мотоцикл, мопед или другое транспортное средство) в год.

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Согласно действующему законодательству, продажа одного транспортного средства в календарном году не облагается налогом, а за продажу второго и последующих в этом году надо платить по 5% от стоимости автомобиля. В законопроекте №1210 предлагается оставить продажи первого автомобиля без налогов, второго, по-прежнему облагать 5% от стоимости автомобиля, а третьего и последующих – 18%. Так, власти пытаются получить налоги с тех, кто зарабатывает на перепродаже автомобилей.

Однако на практике "перекупщики", против которых вводятся налоги, избегают даже уплаты 5-процентного налога, поэтому 18-процентный точно платить не будут. Для этого они оформляют автомобили для перепродажи на родственников или знакомых за небольшое вознаграждение. А при уплате 18% или даже 5% налога их бизнес будет убыточным, ведь таких доходов с одного автомобиля они не имеют.

Таким образом, новый налог, если законопроект будет проголосован во втором чтении и станет законом, не даст запланированных поступлений в бюджет, как на это надеялся автор закона – нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Напомним, что Даниил Гетманцев не собирается снижать акцизы на подержанные автомобили.