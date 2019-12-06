Однак навряд чи вони будуть їх сплачувати.

Верховна Рада України 6 грудня прийняла у першому читанні законопроект номер 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві". Згідно з проектом, планується підвищити кілька акцизів та збільшити штрафи за їх несплату. Окрім того, нардепи внесли в законопроект також норму, яка стосується автомобілістів.

Зокрема, податки мають збільшитись для тих, хто продає більш, ніж один легковий автомобіль (мотоцикл, мопед чи інший транспортний засіб) на рік.

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Згідно чинного законодавства, продаж одного транспортного засобу в календарному році не оподатковується, а за продаж другого та наступних в цьому році треба платити по 5% від вартості авто. В законопроекті № 1210 пропонується залишити продаж першого авто без податків, другого, як і раніше, обкладати 5% від вартості авто, а третього і наступних – 18%. Таким чином, влада намагається отримати податки з тих, хто заробляє на перепродажу автомобілів.

Однак на практиці "перекупники", проти яких запроваджується підвищення податків, уникають навіть сплати 5-відсоткового податку, тому 18-відсотковий точно платити не будуть. Для цього вони оформляють автомобілі для перепродажу на родичів чи знайомих за невелику винагороду. А при сплаті 18% чи навіть 5% податку їх бізнес буде збитковим, адже таких прибутків з одного авто вони не мають.

Таким чином, новий податок, якщо законопроект буде проголосований у другому читанні та стане законом, не дасть запланованих надходжень в бюджет, як на це сподівався автор закону – нардеп від "Слуги Народу" Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев не збирається знижувати акцизи на вживані авто”.