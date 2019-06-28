Хорошо, хоть не флаг Конфедерации.

"Бог, Оружие и Свобода": под таким лозунгом была запущена рекламная кампания дилера Ford в Алабаме, посвященная 4 июля – Дню независимости США.

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Покупателям внедорожников и пикапов Ford дарят Библию, национальный флаг и винтовку, сообщает USA Today

Управляющий автосалона Chatom Ford Коби Палмер рассказал репортеру: "Мы живем в маленьком городке с населением в 1200 человек. Это сельская местность. Люди здесь опираются на свои религиозные убеждения, свою гордость за Америку и любят охотиться".



Фото: Коби Палмер с "акционным предложением" / Detroit Free Press

Палмер также объяснил, что дробовик вместе с другими подарками покупатели пикапа или внедорожника не смогут получить на месте, поскольку это могло бы противоречить законодательству, если у покупателя нет лицензии на оружие. Такой вариант практически невозможен на Юге США, где оружие имеет массовое распространение. Вместо дробовика покупателю выдается сертификат, который можно использовать для приобретения дробовика у любого партнерского сертифицированного дилера оружия в округе или во всем штате и соседнем Миссисипи.

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