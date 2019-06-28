Добре, хоч не прапор Конфедерації.

“Бог, Зброя й Свобода”: під таким гаслом була запущена рекламна кампанія дилера Ford в Алабамі, присвячена 4 липня – Дню незалежності США.

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Покупцям позашляховиків та пікапів Ford дарують Біблію, національний прапор і гвинтівку, повідомляє USA Today

Керуючий автосалону Chatom Ford Кобі Палмер розповів репортеру: “Ми живемо в маленькому містечку з населенням у 1200 чоловік. Це сільська місцевість. Люди тут спираються на свої релігійні переконання, свою гордість за Америку і люблять полювати”.



Фото: Кобі Палмер з “акційною пропозицією” / Detroit Free Press

Палмер також пояснив, що дробовик разом з іншими подарунками покупці пікапа чи позашляховика не зможуть отримати на місці, оскільки це моглоб суперечити законодавству, якщо в покупця не має ліцензії на зброю. Такий варіант практично неможливий на Півдні США де зброя має масове поширення. Замість дробовика покупцеві видається сертифікат, який можна використати для придбання дробовика у будь-якого партнерського сертифікованого дилера зброї в окрузі або у всьому штаті й сусідньому Міссісіпі.

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