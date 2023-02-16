Проект предусматривает предоставление целостной качественной услуги по приобретению навыков вождения и получению водительского удостоверения в составе смешанных инклюзивных групп.

МВД Украины представит автошколы для людей с инвалидностью. Об этом говорила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время презентации флагманского проекта на заседании Совета по безбарьерности под председательством Премьер-министра Дениса Шмыгаля и при участии первой леди Елены Зеленской.

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«Наш клиент пройдет следующие этапы: медико-социальная экспертная комиссия; получение медицинской справки; обучение в автошколе на базе ЗВО МВД; сдача теоретического экзамена в ТСЦ; практическая подготовка и экзамен», – сказала замглавы МВД Екатерина Павличенко.

По ее словам, пропускная способность автошкол для людей с инвалидностью составит около 300 человек в год.

«Мы создаем платформу возможностей для каждого, кто хочет получить водительское удостоверение, а также переучиться», - отметила Екатерина Павличенко.