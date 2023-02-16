Проєкт передбачає надання цілісної якісної послуги з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

МВС України презентує автошколи для людей з інвалідністю. Про це говорила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації флагманського проєкту на засіданні Ради безбар’єрності під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі першої леді Олени Зеленської.

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«Наш клієнт пройде такі етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання в автошколі на базі ЗВО МВС; складання теоретичного іспиту у ТСЦ; практична підготовка та іспит», – сказала заступниця очільника МВС Катерина Павліченко.

За її словами, пропускна спроможність автошкіл для людей з інвалідністю становитиме близько 300 осіб на рік.

«Ми створюємо платформу можливостей для кожного, хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перенавчитися», - зауважила Катерина Павліченко.