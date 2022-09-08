Ижевский завод "АвтоВАЗа" не будет выпускать машины в ближайшее время. В общей сложности за месяц его штат сократился с 3,3 тыс. до 1,3 тыс. сотрудников.

На предприятии АвтоВАЗ в Ижевске за август уволили 60% персонала – около 2000 человек. Об этом заявил руководитель компании Максим Соколов в интервью, сообщает сайт Autonews.

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По его словам, рабочим предложили альтернативу – увольнение или перевод на завод ВАЗ в Тольятти. При сокращении было выплачено выходное пособие в размере 5-7 месячных зарплат.

Таким образом, всего за месяц штат завода в Ижевске снизился с 3,3 тыс. до 1,3 тыс. сотрудников. Такое радикальное сокращение персонала обусловлено тем, что в ближайшее время сборки автомобилей там не будет.

Дело в том, что в Ижевске выпускали Lada Vesta, а недавно руководство АвтоВАЗа приняло решение перенести производство модели на главное предприятие в Тольятти. Было заявлено, что конвейер там будет запущен не раньше весны 2023 года.

В Ижевске планируют оставить только штамповку металлических деталей для Lada и производство некоторых пластиковых запчастей. В перспективе на предприятии обещают запустить в производство электромобиль Lada Largus, однако Максим Соколов заявил, что до конца года будет представлен только прототип модели.

Информация о массовых сокращениях на ижевском заводе витала давно. Ранее коллектив предприятия даже написал открытое письмо владимиру путину: рабочие пожаловались на руководство и попросили вмешаться, чтобы избежать массовых увольнений. Очевидно, они не были услышаны.