Из-за санкционных ограничений большинство предприятий автомобильной отрасли были вынуждены остановить производство.

По данным росстата, за семь месяцев 2022 года с российских конвейеров сошло 300 тыс. легковых автомобилей, что на 64,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Тем временем в июле было выпущено 19 тыс. машин – это на 80,6% меньше, чем годом ранее.

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Стоит отметить, что в июле АВТОВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend и кросс-универсала LADA Granta Cross в упрощенных комплектациях. Кроме того, продолжали работать УАЗ и тульский завод Haval, тогда как конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих из-за разрыва логистических цепочек из-за войны в Украине.

Производство грузовых автомобилей в январе – июле составило 80,5 тыс. единиц, что на 20,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июле с российских конвейеров сошло 10,1 тыс. грузовиков – это на 35,9% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что автозавод “Урал” и Горьковский автозавод в прошлом месяце прекращали производство на время корпоративных отпусков.