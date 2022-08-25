Через санаційні обмеження більшість підприємств автомобільної галузі були вимушені зупинити виробництво.

За даними Росстату, за сім місяців 2022 року з російських конвеєрів зійшло 300 тис. легкових автомобілів, що на 64,2% нижче за аналогічний період минулого року. Тим часом у липні було випущено 19 тис. машин – це на 80,6% менше, ніж роком раніше.

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Варто відзначити, що у липні “АВТОВАЗ” відновив виробництво тридверного позашляховика LADA Niva Legend та крос-універсала LADA Granta Cross у спрощених комплектаціях. Крім того, продовжували працювати УАЗ і тульський завод Haval, тоді як конвеєри решти підприємств залишалися у простої у зв'язку з санкційними обмеженнями або нестачею комплектуючих через розрив логістичних ланцюжків через війну в Україні.

Виробництво вантажних автомобілів у січні – липні склало 80,5 тис. одиниць, що на 20,1% нижче за показник за аналогічний період минулого року. У липні з російських конвеєрів зійшло 10,1 тис. вантажівок - це на 35,9% менше, ніж роком раніше. Автозаводи «Урал» та ГАЗ минулого місяця припиняли виробництво на час корпоративних відпусток.