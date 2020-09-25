SEAT проверил вместимость 760-литрового багажного отделения своего крупнейшего кроссовера в беспрецедентном испытании.

Игроки в гольф и профессионалы признали SEAT Tarraco “Идеальным автомобилем” на 11 турнире “Spanish Media Cup”. Дело в том, что автомобиль отвечает всем требованиям игроков в гольф, как для ежедневного использования, так и в дни, когда они занимаются спортом.

SEAT Tarraco отличается своей практичностью. Объем багажного отделения автомобиля всегда был ключевым фактором. Но каков на самом деле объем багажного отделения Tarraco? Профессиональные игроки в гольф узнали точную цифру в беспрецедентном испытании.

Сколько мячиков для гольфа уместится в багажном отделении Tarraco?

Диаметр мячика для гольфа составляет 4,27 см, значит его объем – 40,679 см3. В то же время объем багажного отделения 5-местного Tarraco – 760 литров. Простым умножением здесь не поможешь, ведь мячики круглые, поэтому между ними много пространства.

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Узнать истинное количество помогли двое талантливых молодых игроков в гольф, которые заполняли багажное отделение.

Удары песочным веджем 56º

Для первых нескольких ударов игроки в гольф используют песочный ведж. Это идеальная клюшка для поднятия мяча и простого попадания, ведь она позволяет выполнить точный удар. Удар за ударом игроки начали заполнять багажное отделение, выполняя привычные для себя движения. "В течение тренировки мы бьем по сотне мячей, поэтому привыкли выполнять удар за ударом в одно и то же место, не прилагая при этом чрезмерных физических усилий", – объясняет Марина Мартинез (Marina Martinez), которая играет в гольф с 4 лет.

Гравитация побеждает

Когда в Tarraco оказалось более 3300 мячиков, гравитация победила, и мячики начали выпадать. Время закрывать крышку багажного отделения, оснащенную электроприводом и функцией, которая позволяет открыть или закрыть багажное отделение, даже если руки заняты. Продолжили испытания, забрасывая мячики через задние сиденья. "Очень удобно открывать и закрывать багажное отделение, если руки заняты. Мы всегда носим с собой много сумок и клюшек, а багажное отделение можно открыть, просто проведя ногой под бампером и не оставляя вещи на полу", – говорит Ориоль Мартинез (Oriol Martinez), который также начал играть в гольф в 4 года.

100 мячиков одновременно

Багажное отделение Tarraco является одним из крупнейших из всех автомобилей SEAT. Его объем составляет 760 литров или же 1920 литров со сложенными сиденьями. В багажном отделении еще осталось много свободного места, поэтому игроки в гольф откладывают клюшки и берут корзины для мячей. Каждый содержит примерно 100 мячиков для гольфа. Один за другим мячики падают в багажное отделение. Оно почти заполнилось: 8 000, 8 200, 8 400... И наконец – последняя корзина. Всего багажное отделение Tarraco вместило 8 500 мячиков для гольфа. При этом задняя панель осталась свободной. Это настоящий рекорд, демонстрирующий вместительность и многофункциональность крупнейшего кроссовера SEAT.

Кстати, в дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 95 000* гривен.