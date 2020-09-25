SEAT перевірив місткість 760-літрового багажного відділення свого найбільшого кросовера у безпрецедентному випробуванні.

Гравці в гольф та професіонали визнали SEAT Tarraco “Ідеальним автомобілем” на 11 турнірі “Spanish Media Cup”. Справа у тому, що автомобіль відповідає всім вимогам гравців у гольф, як для щоденного використання, так і у дні, коли вони займаються спортом.

SEAT Tarraco вирізняється своєю практичністю. Об'єм багажного відділення автомобіля завжди був ключовим фактором. Але яким насправді є об'єм багажного відділення Tarraco? Професійні гравці у гольф дізналися точну цифру у безпрецедентному випробуванні.

Скільки м'ячиків для гольфу вміститься у багажному відділенні Tarraco?

Діаметр м'ячика для гольфу становить 4,27 см, значить його об'єм – 40,679 см3. Водночас об'єм багажного відділення 5-місного Tarraco - 760 літрів. Простим множенням тут не зарадиш, адже м'ячики круглі, тож між ними багато простору.

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Дізнатися справжню кількість допомогли двоє талановитих молодих гравців у гольф, які заповнювали багажне відділення.

Удари пісочним веджем 56º

Для перших декількох ударів гравці в гольф використовують пісочний ведж. Це ідеальна ключка для підняття м'яча та простого влучання, адже вона дозволяє виконати точний удар. Удар за ударом гравці почали заповнювати багажне відділення, виконуючи звичні для себе рухи. "Протягом тренування ми б'ємо по сотні м'ячів, тому звикли виконувати удар за ударом в одне й те саме місце, не докладаючи при цьому надмірних фізичних зусиль", - пояснює Марина Мартінез (Marina Martinez), яка грає у гольф з 4 років.

Гравітація перемагає

Коли у Tarraco опинилося понад 3300 м'ячиків, гравітація перемогла, і м'ячики почали випадати. Час зачиняти кришку багажного відділення, оснащену електроприводом та функцією, яка дозволяє відчинити або зачинити багажне відділення, навіть якщо руки зайняті. Продовжили випробування, закидаючи м'ячики через задні сидіння. "Дуже зручно відчиняти та зачиняти багажне відділення, якщо руки зайняті. Ми завжди носимо з собою багато сумок та ключок, а багажне відділення можна відчинити, просто провівши ногою під бампером і не залишаючи речі на підлозі", – каже Оріол Мартінез (Oriol Martinez), який також почав грати у гольф у 4 роки.

100 м'ячиків одночасно

Багажне відділення Tarraco є одним з найбільших з усіх автомобілів SEAT. Його об'єм становить 760 літрів або ж 1920 літрів зі складеними сидіннями. У багажному відділенні ще залишилось багато вільного місця, тому гравці в гольф відкладають ключки та беруть кошики для м'ячів. Кожен містить приблизно 100 м'ячиків для гольфу. Один за одним м'ячики падають до багажного відділення. Воно майже заповнилося: 8 000, 8 200, 8 400... І нарешті – останній кошик. Загалом багажне відділення Tarraco вмістило 8 500 м'ячиків для гольфу. При цьому задня панель залишилася вільною. Це справжній рекорд, який демонструє місткість та багатофункціональність найбільшого кросовера SEAT.

До речі, у дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 95 000* гривень.