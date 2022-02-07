Норвежская фирма Dropracks усовершенствовала традиционную систему креплений для перевозки негабаритных вещей на автомобиле. Подвижный багажник значительно облегчает погрузку и разгрузку.

Багажник на крышу Dropracks, разработанный в Норвегии, демонстрирует новый подход к перевозке негабаритов – велосипедов, байдарок, лыж и т.д.

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Багажник на крышу можно поднять или опустить в соответствии с потребностями, что облегчает погрузку и разгрузку вещей. Багажник состоит из неподвижной секции, которая остается закрепленной на крыше, а также опускаемой стойки, поднимаемой одним нажатием кнопки. Когда движущаяся часть становится горизонтально, можно загружать или разгружать вещи гораздо удобнее, чем с обычным багажником на крыше.

Dropracks доступен в двух версиях: Sport и XL. Версия Sport предлагает грузоподъемность до 75 кг и ширину груза в 140 см. Сам багажник весит 29 кг. Версия XL имеет ширину груза 160 см и может содержать до 80 кг груза. Эта модель лучше работает на фургонах, больших внедорожниках. Стоимость Dropracks Sport составляет 1950 евро, в то время как версия XL стоит 2250 евро.