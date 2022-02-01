Шведский производитель гиперкаров, самых быстрых автомобилей на планете, просто не мог создать что-то скучное и обыденное. Поэтому каждый элемент силовой установки Koenigsegg получил собственное имя.

Знакомьтесь: это Quark, Terrier, Raxial Flux и David из электрической семьи Koenigsegg – компоненты силовой установки собственной разработки.

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Электрический привод с векторизацией крутящего момента назван Terrier (“Терьер”). Он использует два двигателя Quark (“Кварк”) с “новым балансом крутящего момента/мощности между радиальной (с плотной мощностью) и осевой (с плотным моментом) топологией потока, который получил название Raxial Flux”. В названии как раз скомбинированы эти два понятия: Axial flux motor, то есть “двигатель с осевым магнитным потоком” и Radial flux motor. В состав блока “Терьер” также входит инвертор David.

Koenigsegg отмечает, что “Терьер” – является лучшим в своем роде по соотношению производительности к массе и габаритам, а также лучшим агрегатом по векторизации крутящего момента.

Каждый электродвигатель Quark генерирует 335 л. с. (250 кВт) мощности и 600 Нм крутящего момента. В результате каждый блок “Терьер” весом 85 кг имеет отдачу в 671 л. с. (500 кВт) мощности. Однако максимальный крутящий момент составляет лишь 1100 Нм, вместо ожидаемых 1200 Нм.

В конце концов, Terrier – это компактный, легкий и мощный электрический привод, который может быть установлен непосредственно на шасси. Koenigsegg говорит, что силовую установку можно будет использовать для широкого спектра транспорта, включая воздушный и водный.

Фото: электрическая силовая установка Koenigsegg Terrier / Koenigsegg