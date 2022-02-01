Шведський виробник гіперкарів, найшвидших автомобілів на планеті, просто не міг створити щось нудне й буденне. Тому кожен елемент силової установки Koenigsegg отримав власне ім'я.

Знайомтесь: це Quark, Terrier, Raxial Flux та David з електричної родини Koenigsegg – компоненти силової установки власної розробки.

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Електричний привід із векторизацією крутного моменту названий Terrier (“Тер’єр”). Він використовує два двигуни Quark (“Кварк”) з “новим балансом крутного моменту/потужності між радіальною (з щільною потужністю) та осьовою (з щільним моментом) топологією потоку, який отримав назву Raxial Flux”. У назві якраз скомбіновано ці два поняття: Axial flux motor, тобто “Двигун з осьовим магнітним потоком” та Radial flux motor. До складу блоку “Тер’єр” також входить інвертор David.

Koenigsegg відзначає, що “Тер’єр” – є кращим у своєму роді за співвідношенням продуктивності до маси та габаритів, а також кращим агрегатом за векторизацією крутного моменту.

Кожен електродвигун Quark генерує 335 к.с. (250 кВт) потужності та 600 Нм крутного моменту. В результаті кожен блок “Тер’єр” вагою 85 кг має віддачу у 671 к.с. (500 кВт) потужності. Однак максимальний крутний момент становить лише 1100 Нм, замість очікуваних 1200 Нм.

Зрештою, Terrier — це компактний, легкий і потужний електричний привід, який може бути встановлений безпосередньо на шасі. Koenigsegg каже, що силову установку можна буде використовувати для широкого спектру транспорту, включаючи повітряний та водний.

Фото: електрична силова установка Koenigsegg Terrier / Koenigsegg