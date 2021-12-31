Внутри прицепа обустроен жилой модуль.

Свое творение креатор назвал KennyBilt, соединив свое имя и название известного бренда тягачей Peterbilt. Кенни Килпатрик из Хантсвилла в штате Монтана работал над преобразованием своего трайка Harley-Davidson на KennyBilt почти десять лет.

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Недавно KennyBilt попал в музей мотоциклов Wheels Through Time в штате Северная Каролина, где находится свыше 375 редких мотоциклов в Соединенных Штатах. Экспозиция включает мотоциклы от 1910-х годов выпуска до наших дней. Среди них есть не только оригинальные серийные модели, но и уникальные экземпляры, как вот этот кастом-трайк с фурой.

KennyBilt – это творение Кенни Килпатрика. Он полностью построен с нуля вокруг 1340-кубового двигателя Harley-Davidson, с благословения и со спонсорской поддержкой Harley-Davidson. Это означает, что фирменная схема окраски американского мотоциклетного бренда на KennyBilt используется вполне законно. Проект был завершен в 1989 году.

Фото: уникальный мото-грузовик KennyBilt с мотором Harley-Davidson / кадры видео

У KennyBilt девять колес. Он имеет модифицированное сцепление и трансмиссию, пневматические тормоза и, как и обычный грузовик, двойную заднюю ось, а еще дополнительную поворотную ось позади трайка. Весит KennyBilt 1814 килограммов, а габариты позволяют перевозить его в прицепе.

Кабина вмещает трех взрослых, хотя при необходимости можно втиснуть и четвертого пассажира. В прицепе обустроена жилая зона, которая позже была превращена в музей наград самого же KennyBilt.