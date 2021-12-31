Всередині причепа облаштовано житловий модуль.

Своє творіння креатор назвав KennyBilt, поєднавши власне ім’я та назву відомого бренду тягачів Peterbilt. Кенні Кілпатрік з Хантсвілла у штаті Монтана працював над перетворенням свого трайка Harley-Davidson на KennyBilt майже десять років.

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Нещодавно KennyBilt потрапив до музею мотоциклів Wheels Through Time у штаті Північна Кароліна, де знаходиться понад 375 найрідкісніших мотоциклів у Сполучених Штатах. Експозиція включає мотоцикли від 1910-х років випуску до наших днів. Серед них є не лише оригінальні серійні моделі, а й унікальні екземпляри, як от цей кастом-байк із фурою.

KennyBilt — це творіння Кенні Кілпатріка. Він повністю побудований з нуля довкола 1340-кубового двигуна Harley-Davidson від свого трицикла, з благословення та зі спонсорською підтримкою Harley-Davidson. Це означає, що фірмова схема фарбування американського мотоциклетного бренду на KennyBilt використовується цілком законно. Проєкт було завершено у 1989 році.

Фото: унікальна мото-вантажівка KennyBilt із мотором Harley-Davidson / кадри відео

KennyBilt має дев’ять коліс. Він має модифіковане зчеплення і трансмісію, пневматичні гальма і, як і звичайна вантажівка, подвійну задню вісь, а ще додаткову поворотну вісь позаду трайка. Важить KennyBilt 1814 кілограмів, а габарити дозволяють перевозити його у причепі.

Кабіна вміщує трьох дорослих, хоча за потреби можна втиснути і четвертого пасажира. У причепі облаштовано житлову зону, яку пізніше було перетворено на музей нагород самого ж KennyBilt.