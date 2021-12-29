Автомобіль проїхав 1113 кілометрів по Антарктиді за 39 годин та 54 хвилини. Це світовий рекорд.

Полярний дослідник Джейсон де Картерет зі своєю командою збудував на базі пікапа Toyota Tacoma справжній полярний експрес, який творці називають Polar Expedition Concept або Polar TRV. На його створення було витрачено понад 400 тисяч доларів, а роботи тривали менше року.

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Перетворенням серійного пікапа Toyota Tacoma 2010 року випуску на Polar TRV займались спеціалісти ісландської майстерні Arctic Trucks. Фахівці повністю перебудували кузов та шасі, а також модифікували підвіску, встановили посилені амортизатори та масивні шини. Крім того, пікап обладнали паливним баком на 1500 літрів, спортивними сидіннями та ізольованою кабіною з металевим каркасом безпеки.

Під капотом полярного пікапа встановлено чотирилітровий турбомотор TRD потужність якого підняли до 380 кінських сил. Силовий агрегат також оснастили системою автономного обігріву.

Усі ці модифікації дозволили Polar TRV проїхати 1113 кілометрів від табору “Патріот-Хіллз” до Південного полюса за 39 годин та 54 хвилини, встановивши новий світовий рекорд книги Гіннесса.

Фото: Polar TRV на базі Toyota Tacoma / Curve Vehicle Design