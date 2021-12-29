Автомобиль проехал 1113 километров по Антарктиде за 39 часов и 54 минуты. Это мировой рекорд.

Полярный исследователь Джейсон де Картерет со своей командой выстроил на базе пикапа Toyota Tacoma настоящий полярный экспресс, который создатели называют Polar Expedition Concept или Polar TRV. На его создание было потрачено более 400 тысяч долларов, а работы продолжались меньше года.

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Преобразованием серийного пикапа Toyota Tacoma 2010 года выпуска на Polar TRV занимались специалисты исландской мастерской Arctic Trucks. Специалисты полностью перестроили кузов и шасси, модифицировали подвеску, установили усиленные амортизаторы и массивные шины. Кроме того, пикап оборудовали топливным баком на 1500 литров, спортивными сиденьями и изолированной кабиной с металлическим каркасом безопасности.

Под капотом полярного пикапа установлен четырехлитровый турбомотор TRD, мощность которого подняли до 380 лошадиных сил. Силовой агрегат также снабжен системой автономного обогрева.

Все эти модификации позволили Polar TRV проехать 1113 километров от лагеря Патриот-Хиллз до Южного полюса за 39 часов и 54 минуты, установив новый мировой рекорд книги Гиннесса.

Фото: Polar TRV на базе Toyota Tacoma / Curve Vehicle Design