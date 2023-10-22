Балансировка колес – это одна из процедур, влияющих на надежность и безопасность автомобиля. Плохо отбалансированные колеса значительно ухудшают комфорт и управляемость автомобиля. Кроме того, они вредят деталям ходовой части.

Чтобы обеспечить оптимальную работу автомобиля, балансировку колес следует производить периодически. В этой статье мы рассмотрим основные моменты балансировки колес и рекомендации по его проведению.

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Почему следует балансировать колеса?

Прежде всего, важно понять, что балансировка колес – это процесс исправления неравномерностей в весе колеса. Колеса автомобиля должны вращаться равномерно, иначе это может привести к проблемам как при езде, так и при износе шин и деталей подвески.

Несбалансированные колеса изнашиваются неравномерно

Как колесные диски, так и резина имеют не симметричное распределение массы. Чтобы привести их к балансу, используются специальные грузики. Необходимый вес и место их установки определяют с помощью балансировочного стенда.

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Основные причины для балансировки колес:

Обеспечение комфорта и безопасности: Неравномерность в весе колес приводит к вибрациям во время езды, что делает вождение менее комфортным и может увеличить риск аварии. Дисбаланс передних колес дает вибрацию на руль. Задних – на кузов.

Уменьшение износа шин : Неравномерный износ шин может снижать их длительность службы и влиять на удержание дороги. Балансировка помогает сохранить шины в хорошем состоянии и сделать износ более равномерным.

Вибрация на руле может свидетельствовать о несбалансированности передних колес. Photo by Miles Loewen on Unsplash

Улучшение управляемости и комфорта : Правильно отбалансированные колеса обеспечивают лучшую управляемость автомобиля, особенно на высоких скоростях.

Когда следует делать балансировку колес?

При замене или установке новых шин или дисков: Если вы приобрели новые шины или диски для автомобиля, всегда производите балансировку перед установкой на автомобиль. Это поможет избежать проблем в будущем.

При смене сезона: Балансировка колес особенно важна перед наступлением нового сезона (лета или зимы), когда вы меняете комплект колес. Это поможет обеспечить безопасность и комфорт при переходе между разными типами шин.

При сезонной замене колес рекомендуется производить их балансировку

После повреждения колеса или шины: Если вы ударили колесо в бордюр, яму или другое препятствие на дороге, это может привести к деформации обода или повреждению шины. После таких случаев обязательно производите балансировку.

По подсказке механика: Если вы замечаете неравномерность в вождении, вибрации или другие признаки проблем, механик может рекомендовать балансировку колес для решения этих проблем.

Сколько стоит балансировка

Стоимость балансировки колеса зависит как от диска (штампованного или литого) и диаметра. За балансировку одного штампованного колеса бюджетных авто R13 – R14 столичные шиномонтажи просят 50 – 70 грн ($1,5 – 2). Литые колеса большого диаметра, балансируют за 100 – 180 грн ($3 – 5 долларов). Уникальные случаи, например колеса с диском без центрального отверстия, обходятся еще дороже – $6 – 8 долларов за колесо. Не забудьте, что процесс балансировки колеса возможен только после того, как они были сняты с машины, а это дополнительные затраты.

Если мастера шиномонтажа определят, что диск поврежден, они предложат его выровнять. А прокатка диска сложная и недешевая. Она, в свою очередь, требует демонтажа шины с диска. Таким образом, попытка проверить дисбаланс шины может вылиться в более сложную и дорогостоящую проблему.

Итог

Балансировка колес – важный аспект ухода за автомобилем, который влияет на безопасность, комфорт и продолжительность службы автомобиля. Следуя рекомендациям по балансировке, вы можете сохранить свой автомобиль в хорошем состоянии и обеспечить комфортную и безопасную езду.