Балансування коліс - це одна з процедур, які впливають на надійність та безпеку автомобіля. Погано вибалансовані колеса значно погіршують комфорт та керованість авто. Окрім, цього вони шкодять деталям ходової частини.

Щоб забезпечити оптимальну роботу автомобіля, балансування коліс варто робити періодично. У цій статті ми розглянемо основні моменти балансування коліс і рекомендації щодо його проведення.

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Чому слід балансувати колеса?

Перш за все, важливо зрозуміти, що балансування коліс – це процес виправлення нерівномірностей у вазі колеса. Колеса автомобіля повинні обертатися рівномірно, інакше це може призвести до проблем як під час їзди, так і при зносі шин та деталей підвіски.

Незбалансовані колеса зношуються нерівномірно

Як колісні диски, так і гума мають не симетричне розподілення маси. Щоб привести їх до балансу, використовують спеціальні вантажики. Необхідну вагу та місце їх встановлення визначають за допомогою балансувального стенда.

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Основні причини для балансування коліс:

Забезпечення комфорту та безпеки: Нерівномірність у вазі коліс призводить до вібрацій під час їзди, що робить водіння менш комфортним і може збільшити ризик аварії. Дисбаланс передніх коліс дає вібрацію на кермо. Задніх – на кузов.

Зменшення зносу шин: Нерівномірний знос шин може знижувати їхню тривалість служби та впливати на тримання дороги. Балансування допомагає зберегти шини у гарному стані та зробити знос більш рівномірним.

Вібрація на кермі може свідчити про незбалансованість передніх коліс. Photo by Miles Loewen on Unsplash

Покращення керованості та комфорту: Правильно збалансовані колеса забезпечують кращу керованість автомобіля, особливо на високих швидкостях.

Коли варто робити балансування коліс?

При заміні або встановленні нових шин або дисків: Якщо ви придбали нові шини або диски для автомобіля, завжди робіть балансування перед встановленням на автомобіль. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

При зміні сезону: Балансування коліс особливо важливе перед настанням нового сезону (літа або зими), коли ви змінюєте комплект коліс. Це допоможе забезпечити безпеку та комфорт під час переходу між різними типами шин.

При сезонній заміні коліс рекомендується робити їх балансування

Після пошкодження колеса або шини: Якщо ви вдарили колесо в бордюр, яму або іншу перешкоду на дорозі, це може призвести до деформації обода або пошкодження шини. Після таких випадків обов'язково робіть балансування.

За підказкою механіка: Якщо ви помічаєте нерівномірність у водінні, вібрації або інші ознаки проблем, механік може рекомендувати балансування коліс для розв'язання цих проблем.

Скільки коштує балансування

Вартість балансування колеса залежить як від диска (штампований або литий) та діаметра. За балансування одного штампованого колеса бюджетних авто R13 – R14 столичні шиномонтажі просять 50 – 70 грн ($ 1,5 – 2). Литі колеса великого діаметра, балансують за 100 – 180 грн ($ 3 – 5 доларів). Унікальні випадки, наприклад колеса з диском без центрального отвору, обходяться ще дорожче – $ 6 – 8 доларів за колесо. Не забудьте, що процес балансування колеса можливий лише після того, як їх зняли з машини, а це додаткові затрати.

Якщо майстри шиномонтажу визначать, що диск пошкоджений, вони запропонують його вирівняти. А “прокачування” диску складне та недешеве. Воно, своєю чергою, вимагає демонтажу шини з диску. Таким чином, намагання перевірити дисбаланс шини може вилитись у куди більш складну та дорогу проблему.

Підсумок

Балансування коліс – це важливий аспект догляду за автомобілем, який впливає на безпеку, комфорт та тривалість служби автомобіля. Дотримуючись рекомендацій щодо балансування належним чином, ви можете зберегти своє авто в гарному стані та забезпечити комфортну та безпечну їзду.