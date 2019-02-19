Флешмоб #NotYourValentine (#НеТвояВалентинка) был запущен брендом женского белья Honey Birdette Lingerie в Австралии ко Дню Влюбленных.

Мирную и милую революцию устроили двадцать красавиц 14 февраля в Сиднее под лозунгом #NotYourValentine.

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Надев последнюю коллекцию белья от Honey Birdette Lingerie, они проехались по городу, призывая женщин забыть про цветы, романтические ужины и бриллианты в этот день Святого Валентина.

Фото: “пчелки” бренда Honey Birdette Lingerie / Designyoutrust

Бренд Honey Birdette Lingerie своей аудиторией видит женщин, независимых от мужчин. Провокационная кампания #NotYourValentine призвана “освободить сексуальность в женщине”.

Вероятно для того, чтобы вволю покататься на Harley или каком-то спортбайке с подружкой. В любом случае хорошо, что свобода самовыражения в Австралии не запрещает подобные акции.

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