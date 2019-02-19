Флешмоб #NotYourValentine (#НеТвояВалентинка) був запущений брендом жіночої білизни Honey Birdette Lingerie у Австралії до Дня Закоханих.

Мирну і милу революцію влаштували двадцять красунь 14 лютого в Сіднеї під лозунгом #NotYourValentine.

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Одягнувши останню колекцію білизни від Honey Birdette Lingerie, вони проїхались містом, закликаючи жінок забути про квіти, романтичні вечері та діаманти цього дня Святого Валентина.

Фото: “бджілки” бренду Honey Birdette Lingerie / Designyoutrust

Бренд Honey Birdette Lingerie своєю аудиторією бачить жінок, незалежних від чоловіків. Провокативна кампанія #NotYourValentine покликана “звільнити сексуальність у жінці”.



Певно для того, аби досхочу покататись на Harley чи якому спортбайку з подружкою. У будь-якому разі добре, що свобода самовиявлення у Австралії не забороняє подібні акції.

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