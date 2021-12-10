Сделаны волшебными "эльфами" мануфактуры Bentley из оставшихся от производства экологических материалов.

Праздничная коллекция аксессуаров для елки включает в себя 12 моделей, которые будут выпущены лимитированной серией. Коллекция получила название Sustainabaubles – от sustainable (в смысле "чистый") и baubles ("украшения"). Для создания украшений мастера из Крю использовали материалы, применяемые в автомобилях Bentley.

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Среди украшений Bentley есть снежинка из гаек, фигурка оленя из шпона дерева, чулки из натуральной кожи для кресел, крылатый логотип на красном фоне. Большинство изделий украшает логотип Bentley.

Фото: елочные украшения от Bentley / Bentley

В рекламном ролике сотрудники мануфактуры взяли на себя роль рождественских эльфов. По сюжету они спасли праздник, тайно изготовив елочные игрушки из обрезков ткани и оставшихся от производства деталей.

Елочные украшения Bentley не будет продавать, а выставит на аукцион в конце декабря.